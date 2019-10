Do konce plavkové sezóny to nestihl: Muzikálový krasavec chce brzy znovu ukazovat kostičky na břiše

Jan Kopečný musí ještě doladit svou figuru. Super.cz

Nějakou dobu trápily Honzu Kopečného (30) zdravotní problémy . Muzikálový herec, který na sebe masivně upozornil v soutěži Tvoje tvář má známý hlas, musel významně omezit cvičení v posilovně a jeho vyrýsovaná figura byla tatam. Nyní se zpěvák pomalu vrací do vysněné formy.

„Co se týká postavy, tak teď jsem někde uprostřed. Chtěl jsem to stihnout do konce prázdnin, ale vypadá to, že ideální forma bude až na podzim,” usmívá se zpěvák kapely Botox, ve které vystupuje s kolegou Petrem Ryšavým.

Kostičky na břiše bude mít tedy zpěvák až po konci plavkové sezóny. To ale zase tolik nevadí, neboť se také předvede jinak. Umělec hodlá několikrát vystoupit v pražské O2 areně. Jednou s kolegy z televizní show Tvoje tvář má známý hlas a podruhé s kolegy z divadla Broadway.

„Na podzim budeme dvakrát vystupovat s Tváří a po Novém roce mě čeká koncert s Divadlem Broadway s hity Karla Svobody a Michala Davida. Na ten jedinečný koncert se těším,” říká Honza, který v největší české hale vystoupí vůbec poprvé. „Těším se moc. Někdo vyprodá O2 arenu třeba čtyřikrát (narážka na Leoše Mareše, pozn. red.) a my tam vystoupíme zase dvakrát v jeden den, to je taky zajímavý,” tetelí se Jan Kopečný. ■