Jasmina Alagič se rozněžnila nad synem a kápla božskou: Větší podprsenky si nekupuje jen kvůli kojení

Jasmina Alagič Foto: Instagram J. Alagič

„Cítím se absolutně naplněna. Je to, jako by celý život tento kus nás někde okolo mě byl, a teď konečně mám možnost být s ním i fyzicky. Jako by mi odjakživa patřil, jen jsme museli všichni počkat na ten správný čas, aby tu i reálně byl. Já, on i jeho táta,“ rozněžnila se na Instagramu Alagič a přidala i snímek s malým Sanelem v náručí.

Zvětšující se ňadra pak popsala originálním způsobem. „A odteď mám chuť si kupovat podprsenky s mnohem větším obvodem, protože se mi hrudník zvětšuje s obrovskou rychlostí, ne kvůli té malé mlékárničce, ale kvůli tomu rapidně se zvětšujícímu srdci, které roste přímo úměrně s láskou k němu,“ nechala se slyšet Jasmina, jež má velkou podporu ve svém manželovi. ■