V klipu se k němu co chvíli tulí královny krásy. Zpěvák, který si říká Jen, je ale stále single

Kamarádka Kristýna Kubíčková kývla na nabídku natáčení klipu. Herminapress

Už se pomalu stává tradicí, že se v jeho klipu objevují pouze korunované krásky. Video k singlu Stoupáš natočil hudebník Jan Nedvěd s Českou Miss 2017 Michaelou Habáňovou (23). Je pravda, že do klipu k písni Vyprávím obsadil herečku Saru Sandevu (22), ale jeho poslední video k písni Dýchat zdobí opět misska, a to konkrétně Kristýna Kubíčková.

„Vystupoval jsem na několika finálových večerech, a tedy i měl možnost holky poznat. Takže náhoda to asi není, ale ani záměr. Míša Habáňová v klipu Stoupáš prostě musela být, protože to byla písnička o motivaci, a tou je Míša pro mě. I když jsem se tam s ní musel pohádat. Kristýna zase krásně tančí, je temperamentní a ničeho se nebojí, což je přesně to, co jsme teď v klipu Dýchat potřebovali. Takže obě České Miss jsou kamarádky a jsem nesmírně rád za jejich podporu,” vysvětluje svou volbu zpěvák.

Ptali jsme se Honzy, jestli je pro něj Kristýna múzou. „Mojí múzou jsou inspirativní lidi, což Kristýna rozhodně je. Při natáčení odvedla skvělý výkon, který byl plný energie,” říká.

A co bylo tedy jeho hlavní inspirací? „Byl to pocit, že bych mohl žít ve vztahu, který mě dusí a nedovoluje mi vyjádřit všechno bez cenzury. I když víte, že jste s naprosto skvělým, téměř bezchybným člověkem, uvnitř cítíte, že něco není správně a už to nejde dál. Bolí to, možná toho jednou budete litovat, ale stejně si nedokážete pomoct. Musíte obrátit list. Každý, kdo někoho šíleně miloval a rozešel se, to myslím pochopí a možná se i najde,” vysvětluje.

Zpěvák se sice obklopuje krásnými dívkami, ale na svou vyvolenou čeká. Jeho fanynky si tedy mohou myslet, že zpívá právě jim. „Nejen, že můžou, dokonce by měly. Dělám hudbu hlavně pro ně a bez nich bych si mohl hrát leda sám doma u klavíru. Svým fanynkám, ale i fanouškům jsem vděčný za obrovskou podporu,” děkuje Honza.

Hudebník, který si říká Jen nejspíš i proto, aby se jeho jméno nepletlo s podstatně starším písničkářem, je autorem textu i hudby. „Píšu jak hudbu, tak text, ale obojí konzultuju, nebo se nechávám inspirovat a navádět. S texty mi pomáhá Šárka Geroldová, známá jako Sharkass, a hudbu produkuju s Ondřejem Žatkuljakem,” říká Honza. ■