Kontroverzní herec a zpěvák si utahuje z holek na sociálních sítích. Mrkněte, co nasdílel

Jared Leto Profimedia.cz

Herec a zpěvák americké hudební skupiny 30 Seconds to Mars Jared Leto (47) předvedl svou vysportovanou postavu v plavkách a zároveň si udělal srandu ze všech sexy fotek na Instagramu.

Jared zapózoval po kolena ve vodě na fotogenickém místě, které by využila nejedna dívka na focení sexy snímků na sociální sítě. To vlastně udělal i herec. Přidal rovnou dvě fotky. Na jedné z nich vyplazuje jazyk, to dělají slavné i neslavné ženy často, aby vypadaly nenuceně sexy, a na druhé se dívá zasněně v dál. Tento pohled mimo hledáček fotoaparátu je přímo ukázkovou pózou celého Instagramu.

Celý svůj vtípek ještě vyladil tím, že k fotce přidal jediný hastag #hotgirlsummer, tedy v překladu "žhavá dívka v létě". Snad se žádná neurazí, a naopak se pokochá pohledem na sexy Jareda. Určitě je takhle víc přitažlivý, než když měl v ruce napodobeninu své hlavy na letošním Met Gala. ■