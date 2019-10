Ilustrační foto Profimedia.cz

Když není v blízkosti řádná posilovna s vhodným vybavením, musí vzít člověk zavděk tím, co je po ruce. Muž na videu ale přecenil své síly, takže když zkusil zvednout závaží, rychle si to rozmyslel. A dřevěná laťka, o kterou zavadil, mu pak vtloukla do hlavy, že takhle už příště ne...