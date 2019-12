Alyssa Milano Profimedia.cz

Milano o svých zkušenostech mluvila (stejně jako jiné ženy) ve svém podcastu Sorry not Sorry, kde uvedla, že otěhotněla v době, kdy nebyla připravena na to stát se matkou.

„Tehdy jsem se poprvé zamilovala, takovým tím dechberoucím způsobem, jakým to jde jen v případě první lásky, když jste mladí. Bylo to ohromující, naplnilo to každou část mého bytí,“ svěřila. Jméno tehdejšího partnera neuvedla.

„Otěhotněla jsem navzdory použití antikoncepce. Bylo to hrozné. Vychovali mě jako katoličku, takže jsem se najednou dostala do sporu se svou vírou. Měla jsem kariéru, budoucnost, potenciál. A také jsem trpěla úzkostí,“ vyprávěla Milano. Roli v rozhodnutí prý hrál také fakt, že tehdy brala léky, které by mohly plod poškodit.

„Nebyla jsem vybavena na to stát se matkou. Zvolila jsem potrat. Ano, byla to moje volba. A byla pro mě naprosto správná. Nebyla jednoduchá, nebylo to něco, co bych chtěla, ale co jsem potřebovala - jako je to ve většině případů, kdy jde o zdraví,“ řekla. Když po pár měsících od prvního potratu zjistila, že je opět těhotná - opět prý kvůli selhání antikoncepce - rozhodla se znovu pro přerušení.

Svých rozhodnutí nelituje. „Neměla bych své děti (Milano je matkou dcery a syna), své nádherné, perfektní, milující, laskavé a zvědavé děti. Ani svou kariéru,“ řekla upřímně.

Herečka je jednou z těch, kteří hlasitě mluví o právech žen na potraty. Např. letos v květnu se ostře vymezila proti zákonu o potratech v americkém státě Georgia (zakazuje potrat od momentu, kdy je možné u plodu zachytit tlukot srdce). ■