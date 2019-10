Chvíle, kdy Karel Gott ukáže své já. Známé filmařce se podařilo zpěváka zachytit tak, jak ho neznáme

Před objektivem dokumentaristky Olgy Špátové je prý Karel Gott naprosto opravdový. Foto: Facebook K. Gotta

Posledních několik měsíců se Olga Špátová kontinuálně věnuje natáčení celovečerního dokumentu o Karlu Gottovi (80). Mladá úspěšná dokumentaristka má to štěstí, že ji národem milovaný zpěvák pustil nejen do zákulisí svých vystoupení, ale třeba i domů na Bertramku, filmařka s ním dokonce absolvovala zahraniční cesty.

„Na vlastní oči jsem si uvědomila, že je to neuvěřitelný člověk, kterého si váží lidi všech generací. To rozhodně není náhoda a jsem si jistá, že tady není žádný takový člověk, který by šedesát let dělal radost lidem,” říká Olga o zpěvákovi, který statečně bojuje s akutní leukemií.

„Karlovi v poslední době není nejlépe, bojuje se svým zdravím, ale byla jsem překvapená, jak se za každých okolností věnuje lidem do poslední chvilky. V těchto momentech zapomene i na to, že ho trápí zdraví. Často vypadá, že to není ani možné, aby všechno zvládl, aby to odzpíval. On ale dbá na to, aby byl za všech okolností vítěz.”

Gott do celovečerního filmu o své osobě vstupuje jako spoluautor. „Přichází s nápady a snaží se, aby bylo všechno vypointované. Záleží mu na tom, aby se tam neobjevily scény, které už někde byly. Vždycky mi říká: ’Olinko, to je nula bodů. Musíme vytvořit něco, co zazní.’ Jde mu o to vytvořit to, co zazní.”

„Jsem ráda, že jsem poznala, jak se chová ke svým dcerám, ke své ženě. V těchto chvílích ho poznáte jako člověka. Je zajímavé, jak moudře s dcerami rozpráví, jak intenzivně se jim věnuje,” uzavřela Špátová. ■