Mateřství ji v práci nebrzdí. Dcera je pro bývalou partnerku Anety Langerové naopak velkým motorem

„Mám to štěstí, že mám báječného muže a maminku (dokumentaristku Olgu Sommerovou - pozn.), kteří mi velmi pomáhají, když natáčím, nebo jsem zrovna ve střižně. Jsem moc vděčná za to, že ji pouze nehlídají, ale zažívají s ní krásné chvíle a zážitky,” prozradila Super.cz dokumentaristka.

Špátová se po narození dcery Olgy (2) dívá na svět jinou optikou a odráží se to i v její tvorbě. „Naprosto mě to změnilo a cítím, že filmy dělám pro ni. Jak říká spisovatel Jiří Stránský: skaut je zdviženým prstem. Je potřeba se snažit být lepším člověkem a žít pravdivě. To všechno chci předat i jí,” říká.

Kromě toho, že natáčí rozsáhlý celovečerní film o Karlu Gottovi, který bude sondou do zpěvákova soukromí, tak nedávno dokončila film o českém skautingu, který nese název Jednou skautem, navždy skautem.

„Letos uplyne třicet let, kdy skaut funguje nejdéle svobodně, protože byl v minulosti třikrát zakázaný. Natáčíme po celé České republice o současném skautovi, ale zároveň se vracíme do minulosti. Udělali jsme rozhovor s Jiřím Stránským, byli jsme v bytě Jaroslava Foglara a setkáváme se s legendami skautu. Tím se dotýkáme těžké minulosti, kdy byli skauti zavíráni,” vysvětluje Špátová důvod, proč se chopila tohoto tématu.

„V dnešní krizi hodnot, kdy už se nenosí pravda, odvaha a morálka, si rodiče uvědomili, že je potřeba děti vést k hodnotám,” říká Špátová, která sama chodila do skauta deset let. „Měla jsem to štěstí, že v devadesátém roce mi bylo šest, tak jsem mohla nastoupit. Prostě jsem neseděla doma u televize jako dnešní děti, ale zažívala jsem život, který byl romantický, bláznivý,” dodala. ■