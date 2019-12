Dcera Willise a Moore čelila drsné internetové šikaně: Přečtěte si, kvůli čemu na těle se jí vysmívali

Rumer Willis Profimedia.cz

Jako dcera hollywoodských hvězd Bruce Willise (64) a Demi Moore (57) byla „slavná“, ať se jí to líbilo, nebo ne. V době, kdy jí bylo 14 nebo 15 let, by byla mnohem raději anonymní dívkou. Právě tehdy totiž pocítila na vlastní kůži, jak umějí být lidé zlí. Vysmívali se jí kvůli široké čelisti a tvaru hlavy.

„Když mi bylo těch 14 15 let, opravdu jsem si nevěřila. A říkala jsem si, ok, když zhubnu a budu se správně oblékat, budu hodně sexy, pak mě lidé ocení,“ honilo se jí prý tehdy hlavou.

Se svými úvahami se svěřila mámě, která jí poradila zlaté pravidlo: nečíst komentáře. „Člověk může zveřejnit tu nejkrásnější fotku, a vždycky se najde někdo, kdo ji shodí,“ dávno ví své dnes sebevědomá žena.

Rumer kráčí v rodičovských stopách. K jejím nejvýraznějším úspěchům patří vítězství v populární taneční soutěži, americké obdobě StarDance, působení v muzikálu Chicago nebo v seriálu Empire. Také vystupuje s kapelou. Na otázku, které ze jmenovaných odvětví šoubyznysu je jejímu srdci nejblíž, jestli je to natáčení, divadlo nebo koncerty, uvedla, že má ráda okamžitou zpětnou vazbu publika a skandování a povzbuzování, které jí vlévá energii do žil. Koncertování tak co do oblíbenosti nejspíš vede. ■