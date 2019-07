Jasmina Alagič zapózovala s miminkem. Foto: archiv J. Alagic

"Čekal jsem na tebe celý život, v mém podvědomí jsem tě nosil každý den," napsal k fotografii, kde drží synka v náručí Rytmus.

Se synkem na prsou zapózovala i šťastná maminka Jasmina, kterou při kojení nadšeně sleduje její manžel.

Rytmus - Sanel (hudba Tomi Popovic). Raper už složil pro syna píseň.

"Už v čase těhotenství jste byli úžasní parťáci, neměla jsem problém vám vždy napsat, co cítím, střetla jsem se s láskou a radostí z nás a za to jsem nesmírně vděčná Tohle proto nemůžu a nechci s vámi nesdílet. Jsem máma," napsala šťastná Jasmina.

"Sanel je s námi a jaké to je? Až to budu moci vyjádřit slovy, určitě vám o tom povím, zatím se to nedá. Bože. děkujeme," dodala moderátorka. ■