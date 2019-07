Nemocný Karel Gott poslal fanouškům zdravici: Mrkněte, jaký sklidil obrovský potlesk

Zdravice Karla Gotta fanouškům na festivalu Benátská! vzbudila bouřlivé ovace. Video: Festival Benátská!

Karel Gott (80) musel kvůli akutnímu zápalu plic zrušit vystoupení na festivalu Benátská!. Mistr se do poslední chvíle snažil dát do pořádku, ale vystoupení by pro něj bylo velkým zdravotním rizikem.