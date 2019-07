Youtuber Kovy už dře na tanečním parketu: Místo bolavých nohou mu dává zabrat psychika!

Kovy se svou taneční partnerkou pilně trénuje. Super.cz

„Nabídka mě zaskočila, ale paradoxně jsem o ní moc dlouho nepřemýšlel. Může za to asi to, že u nás doma vždy běžely předchozí série StarDance, takže jsem do toho šel a bral jsem to jako velkou výzvu,“ svěřil se Kovy, kterého jsme navštívili na jeho čtvrtém tréninku.

„Z tréninků jsem hotový spíš psychicky, když zjišťuji, co ten mozek musí všechno při tanci zpracovávat. Boty a nohy zatím drží, ale za pár měsíců budu asi říkat něco úplně jiného,“ řekl youtuber, který se s tancem nesetkává poprvé. „Kluby se asi nepočítají, chodil jsem do tanečních, ale přiznám se, že odtamtud si už vůbec nic nepamatuji, takže skutečně to tady bylo od píky a Verča se mnou bude mít ještě hodně práce,“ řekl Kovář se smíchem.

„Tance, které si pamatuji z tanečních, zjišťuji, že se tancují úplně jinak, ale mám hezké vzpomínky na jive, tak doufám, že na něj budu mít hezké vzpomínky i po StarDance,“ dodal Kovy, který si se svou taneční partnerkou, která je stejně jako ostatní její kolegové v soutěži úplně nová, dobře rozumí. „Myslím si, že nebudeme mít ani ponorku, myslím si, že je to super, i tréninky jsou super,“ dodala Veronika Lišková, která se do soutěže dostala přes konkurz. ■