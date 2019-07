Gwyneth Paltrow (46) promluvila o stárnutí: Bála jsem se, že už nebudu krásná a nikdo se mnou nebude chtít spát

Gwyneth Paltrow Profimedia.cz

Gwyneth Paltrow (46) promluvila pro svůj nový podcast The Beauty Closet na téma stárnutí a krásy u žen v pokročilejším věku. Ačkoliv se opak může zdát pravdou, Paltrow o sobě sama nesmýšlí jako o nějak extra atraktivní.

„Vždycky mi to přišlo vtipné. Myslím, že jen zřídka o sobě někdo uvažuje, že je krásný, přijdu si obyčejně, když se podívám do zrcadla,“ přiznala herečka s tím, že u ní jde spíš o to, nedívat se na sebe s přibývajícím věkem tolik kriticky.

„Byla jsem zaškatulkovaná jako „krásná žena“, ale co se stane, když přijde menopauza a vrásky? Znamená to, že už nebudu krásná ani o*ukatelná?“ poukázala na své strachy z minulosti a na to, jak se standardy krásy mohou s věkem měnit, obzvlášť pro celebrity.

„Naštěstí se spíš stává, že se s věkem máte stále raději, díváte se na sebe do zrcadla a říkáte si, že dokud byste spala sama se sebou, je to v pohodě. Po čtyřicítce vynikne vaše vnitřní krása, cítíte se dobře, spokojení s tím, kým jste, ceníte si vztahů, které máte, práce a všeho, co děláte,“ popsala Paltrow na závěr. ■