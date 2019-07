Nikol Moravcová porodila. Pochlubila se roztomilou dcerou, která dostala netradiční jméno

Nikol Moravcová s manželem a dcerou Foto: archiv N. Moravcové

"Kdo by to řekl, že se může jedním potažením prstu doprava na online seznamce za pár let stát, co? Najednou mám v životě tyhle dvě úžasné bytosti, které bezmezně a nadevše miluju a jsme společně na prahu nový životní etapy s názvem rodina," napsala k fotografii.

Nikol Moravcová se pár dní před porodem objevila ve společnosti.

"O tom, jakej byl porod až jindy. Teď se jdu věnovat tomuhle zázraku a užívat si každou novou vteřinu života naší malý a velký lásky. Děkuju svému muži za veškerou podporu, taky profesionálním týmu v porodnici a v neposlední řadě mojí kamarádce Natálii, která přiletěla z Kalifornie a zaznamenala nám první chvíle s naší kopretinou, teda vlastně fialkou. Violet vítej mezi námi," dodala Moravcová. ■