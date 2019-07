Trestaný exmoderátor drsně zaútočil na princeznu z Řachandy. Herečka si nenechala nic líbit

Denisu Pfauserovou napadl Libor Baselides. Super.cz

Denisa nevěřila vlastním uším. Ještě než jsme ji konfrontovali s informacemi, které o ní Basilides šíří, už jí volal režisér filmu Čarostřelkyně, v němž by měla s Baselidesem hrát pár, Zdeněk Kovář. "Libor mě pozval na svoji vernisáž obrazů a v rámci toho chtěl představit i film. Já zaprvé hned brzy ráno po vernisáži natáčela seriál v Českém Krumlově, tak se mi moc nehodilo přijít," vyprávěla nám Denisa.

"A navíc jsem mu jeden den nezvedala telefon. Byla jsem na festivalu Colours od Ostrava a vůbec jsem ho neměla s sebou. Napsal mi docela nehezkou zprávu, tak jsem se rozhodla na tuhle akci nejít a nepodpořit ho kvůli jeho jednání ke mně už v ničem, co se bude chystat udělat," pokračovala.

To, co o ní řekl v souvislosti s penězi za účast, naprosto odmítá. "To je lež. Nikdy jsem to neřekla," rozzlobila se Denisa, kterou Baselides srovnával se skromnou Sarou Sandevou (22), která má ve filmu podle něj také hrát.

Ale i to Pfauserová popřela. "Ta tam nehraje. A ani Jiří Bartoška (72) tam nehraje, ani Mahulena Bočanová (52) a spousta dalších, které Libor vyjmenoval. Já ani nikdo okolo neví, co se s Liborem ten večer stalo," krčila rameny herečka, která připustila, že ze jmenovaných herců ví jenom o sobě, Baselidesovi a Simoně Postlerové.

"O dalších nevím, protože je to stále v rámci příprav a osoby se tam pořád přeobsazují. Celé je to v plenkách a nevím, jak to nakonec dopadne. Takže vlastně ani nevím, jestli tam budu hrát já, jestli mě Libor nepřeobsadil," uzavřela už se smíchem Pfauserová. ■