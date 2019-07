Hana Gregorová už svého o 32 let mladšího přítele nenechává čekat před vchodem: Takhle si užívali letní párty

Haně Gregorové to s Ondřejem Koptíkem klape. Michaela Feuereislová

Ještě před pár měsíci chodila Hana Gregorová (66) na společenské akce raději sama, aby nebudila pozornost poté, co se dala opět dohromady s o dvaatřicet let mladším přítelem Ondřejem Koptíkem. To už je ale minulost. Na letní párty Primy přišli jako zamilovaný pár.

Hanka vedle Ondřeje opět jenom kvete a září úsměvy. Je vidět, že i přes velký věkový rozdíl to herečce s mladým mužem, který se v poslední době živí jako řidič, klape. Před časem se dokonce rozšířil drb, že se ti dva vzali.

"To byla ale hloupost. Vůbec nevím, kdo to vypustil a docela by mě to přitom zajímalo," řekla Super.cz na večírku Gregorová, která se podle svých slov do dalšího sňatku rozhodně nežene. ■