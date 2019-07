36 modelů z letní párty Primy: Kdo ze slavných tváří propotil tričko, zapomněl podprsenku nebo shodil boty?

Na párty Primy se sešly nejen tváře zpravodajství. Takhle jim to seklo. Michaela Feuereislová

Mnozí by určitě uvítali, kdyby se akce konala někde u bazénu, ale to by asi v pokročilejším večeru nebylo vzhledem k některým účastníkům mediálně bezpečné. Ostatně je to jen pár ní, co fotografii z koupání na Adama zveřejil na sociální síti moderátor Roman Šebrle (44).

Ten ovšem na rozdíl od loňska, kdy to s alkoholem přehnal, sekal dobrotu. A dokonce se pojistil a vzal si s sebou dvě trička, takže první, které propotil, mohl převléknout.

Zpěvačka Marta Jandová (45), která je novou tváří televize, na akci nejen zpívala, ale také představila novou talk show, kterou bude moderovat. Martě bylo takové vedro, že si zula i boty, aby si ochladila chodidla o studenou dlažbu.

Jako zbytečnou součást oděvu, která je v horku přítěží, zase pokládá podprsenku moderátorka Monika Leová (28). I ona ostatně později večer, kdy už se tančilo na písničky kapely No Name, sandály na vysokém podpatku, které jí ladily k šatům, sundala.

Pokud jde o nejextravagantnější model, jednoznačně zvítězil kuchař Zdeněk Pohlreich (62), jehož z obou stran obrázky ozdobená košile budila pozornost na dálku.

A jak se na horkou letní párty vystrojily ostatní známé tváře, se podívejte v naší bohaté fotogalerii. ■