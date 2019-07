Partyšová ale umí žít. Moderátorka stráví měsíc v americkém dovolenkovém ráji a my víme, co všechno ji čeká

Gábina se po pár měsících vrátila zpátky na Floridu. Foto: archiv G. Partyšové

Na Floridu odlétá Gabriela Partyšová (41) většinou v zimních měsících, aby si zkrátila evropskou zimu. Letos ale udělala výjimku a odjela do své oblíbené destinace v létě. Co na tom, že jsou v americkém dovolenkovém ráji ještě vyšší teploty a vlhkost než v Česku.

Moderátorka musela využít toho, že má prázdniny školou povinný syn Kristián a ona má volno i ve Snídani s Novou. „Mám ráda mnoho míst na naší krásné planetě, ale jsou místa, která mám hluboko ve svém srdci. A to je Naples. Proto jsem vyrazila na měsíc za kamarády a přáteli,” prozradila Gábina motiv své cesty.

Partyšová se věnuje hlavně sobě a synovi. „Už je mým parťákem na všechny činnosti. Koupili jsme si měsíční permanentku do fitka a denně chodíme cvičit,” popisuje Gábina, která kromě přátel navštěvuje různá zajímavá místa. Milujeme místní západy slunce nad mexickým zálivem. Máme tady pronajatý dům, ve kterém máme základnu a z té vyrážíme do nejrůznějších koutů Floridy. Plánujeme navštívit Disneyland v Orlandu, Miami a také krásné akvárium v Tampě,” popisuje Gábina Partyšová výčet svých plánovaných aktivit na dovolené, kterou završí třemi dny v New Yorku. ■