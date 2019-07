Ladí poslední detaily: Moderátorka Parmová se před svatbou pochlubila snubními prsteny

Parmová se na svatbu už moc těší.

Moderátorka Odpoledních zpráv na Primě Sandra Parmová (33) už odpočítává poslední týdny do své pohádkové svatby. Tu plánuje v srpnu a teď vybírala se svým nastávajícím Pavlem prstýnky. „Tak už je to vážné, už jde do tuhého,“ řekla se smíchem půvabná blondýnka.