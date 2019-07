Dcera Umy Thurman vytasila své přednosti v upnutém korzetu

Maya Hawke Profimedia.cz

Herečka má po mamince nejen lehce nevšední vzhled, ale i podobný výraz. Ovšem tentokrát upoutala také svým výstřihem, který byl doslova přeplněný. Maya zvolila upnutý korzet, který její vnady mnohonásobně zvýraznil. Pro pány to rozhodně byla příjemná podívaná, jelikož dekolt byl to jediné, co odhalila, zbytek těla zahalila do kalhotového kostýmku.

Dcera hereckých rodičů se pomalu také začíná prosazovat v Hollywoodu. Příležitost dostala v úspěšném seriálu Stranger Things, kde hraje postavu Robin. ■