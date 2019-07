Kdo v této rodině víc utrácí za módu? Medková manželovi oblečení vybírat nemusí

Klára Medková a její manžel jsou vždy jako ze žurnálu. Super.cz

Když se spolu naposledy objevili na představení zkrášlovacího elixíru, oběma to velmi slušelo a hezky ladili. „Snažíme se vypadat hezky. Rozhodně se nepřipravujeme týden, čtrnáct dní dopředu,” říká Klára.

U Kováčů rozhodně není manželka tou, kdo manželovi vybírá, co si ten den vezme na sebe. „Můj manžel vkus má. Má dobrou konfekční postavu, takže mu sluší skoro všechno,” dodává bývalá modelka. „Manžel se mě občas zeptá na detaily, jestli by měl zvolit tenisky, nebo jiné boty. Jinak si do toho nenechá příliš mluvit,” říká Klára.

Když jsme se jí ptali, kdo z páru utrácí za módu víc, tak z toho Klára vybruslila šalamounsky: „Já asi víc utrácím za jídlo. A to do domácnosti.” ■