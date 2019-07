Podlehla i ona: Vendula Pizingerová předvedla svou figuru v plavkách

Vendula si užívá na Sicílii. Foto: instagram V.Pizingerové

A po celodenním slunění na lodi se prezidentka nadace Kapka naděje pochlubila svůdným snímkem. „Tak to je vážně úsměvný, nakonec se taky i my fotíme v plavkách na lodi,“ připsala si Vendula k fotce, na které předvedla své výstavní nohy a sexy pózu.

„No ale zase to patří k létu a k dovolený. Takže teď jsem si to krásně všechno vysvětlila a omluvila. Včerejší výlet byl moc fajn. Všichni se přismahli na slunci kromě mne a Kuby,“ dodala Pizingerová. Ta se známou herečkou, její dcerou a jejím přítelem poznává krásy Sicílie a opravdu si to užívá. ■