Bára Poláková se učí létat: Podívejte se, jak dvojnásobná maminka zvládá náročnou akrobacii

Barbora Poláková trénuje létání.

Ten proběhne ve Foru Karlín 26. října. „Můj sen je se během koncertu proletět nad hlavami fanoušků, alespoň těch v prvních řadách. Zkušenosti s akrobacií už nějaké mám, ale fyzicky je to dost náročné, tak musím v létě pilně trénovat," říká odvážná zpěvačka s tím, že začíná trénovat na různých létajících zařízeních. Jak jí to jde, se můžete podívat i na videu.

Spolu s Bárou a kapelou vystoupí na koncertu i snowboardistka Eva Samková (26), kterou Bára přizvala na natáčení posledního klipu ke skladbě Poď si, Kühnův dětský sbor a další vizuální a hudební překvapení.

Zpěvačka navíc natáčí klip již k pátému singlu z poslední desky ZE.MĚ a to k písni Kdyby, kterou napsala spolu s Davidem Hlaváčem. „Po dlouhé debatě o různých momentech v životě, kdy si říkáme ‚co by bylo, kdyby,‘ nám z toho vznikl tenhle text. Vychází z naší fascinace, jak životní cestu určují často i úplně malá, zdánlivě nepodstatná rozhodnutí,” popisuje Bára.

„Abychom nebyli příliš patetičtí, převedli jsme tuto myšlenku do metafor. A to stejné, respektive další, vizuální nadstavbu tohoto principu, se chystáme převést i do klipu. Rádi bychom abstraktními i konkrétními obrazy zmátli diváka, který nebude vědět – díky optickým klamům všech druhů –, kde je nahoře, dole, co je velké, malé atd. Kdyby vlasům rostly vlasy, pochopil bys nekonečno,“ komentuje chystaný klip. ■