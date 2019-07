Lucie Bílá se chystá na dovolenou do ráje Čechů a Slováků. Proč ji ale neuvidíte v plavkách?

Lucie Bílá prozradila své plány na léto. Super.cz

„Léto je pro mě každý rok obdobím přípravy na sezónu. Točím nové cédéčko, točím videoklipy. Zároveň jezdím se svou kapelou a Arakainem po festivalech. Já totiž lidi a jeviště k životu potřebuji,” popsala výčet svých aktivit zpěvačka, která už dva roky chystá nové album.

Pravou dovolenou si Lucie se svým partnerem Radkem Filipim dopřeje až v době, když se většina lidí vrátí do pracovního procesu a děti usednou do školních lavic.

„Dovolenou v září máme. Vzhledem k tomu, že máme pejska, tak se snažíme jet autem. Půjčujeme si takový krásný malý dům na pláži, kam se zase chystáme,” říká Bílá, která pravidelně vyráží na tajné místo na jednom z chorvatských ostrovů.

Vůbec prý nemá problém s tím, že se jedná o destinaci plnou krajanů. „Tento ostrov je plný Slováků, ale vůbec mi to nevadí, protože to jsou kamarádi. Mně vůbec nevadí, když mě zastavují lidé na ulici. Říkám si, že to bude horší, až mě už nikdo nebude chtít,” směje se.

Jeden otazník nad dovolenou strávenou na pláži se ale přece jen vznáší. „V plavkách mě nikdy nikdo neuvidí. Já jsem byla vždycky odvážná, ale v plavkách ne. Díky tomu bych nemohla ani na Miss,” vtipkovala Lucie Bílá. ■