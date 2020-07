6 archivních perliček ze sportovního života Karla Gotta (✝80): Mistr v plavkách na surfu i dříč v posilovně

Karel Gott jako sportovec Foto: Super.cz/Profimedia.cz

U příležitosti Mistrových narozenin jsme zapátrali v archivu a zaměřili se na snímky Gotta, které nejsou z koncertních pódií, ale ukazují mnohonásobného Zlatého slavíka jako sportovce.

Zpěvák neváhal zvedat závaží v posilovně, hrát fotbal, zkoušet bojové sporty i surfovat. A právě u surfování se fanynkám musel líbit nejvíc, protože ho měly šanci vidět v plavkách.

Že si troufne řádit ve vlnách na prkně, byste do Gotta určitě neřekli. Ponořen do mořských vln se do oblíbeného sportu pustil s vervou sobě vlastní.

Není divu, že na něj ženské letěly v každém věku. Archivní perličky ze sportovního života Mistra si prohlédněte v galerii. ■