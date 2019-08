Není jen sexy mamkou Dominiky Myslivcové: Tahle blondýna by mohla být modelkou, je ale raději za fotoaparátem

Natálie Myslivcová s dcerami, které vypadají spíš jako její sestry. Foto: Archiv D. Myslivcové

O mamince Dominiky Myslivcové (24) se doposud psalo hlavně kvůli jejímu mladému vzhledu. Nezřídka si Natálii Myslivcovou pletou se sestrou známé blogerky posedlé růžovou. Půvabná blondýnka je sice matkou dvou dospělých dcer, z fleku by se ale mohla živit jako modelka.

Pravdou ale je, že se častěji objevuje za objektivem. Už víc jak patnáct let se totiž věnuje focení. Postupem času se specializovala hlavně na focení malých dětí a miminek.

„Většinou fotím úplně malinká miminka, která úžasně nabíjejí energií,“ usmívá se Natálie, která svoji práci bere naprosto vážně. Sama říká, že rodiče nepustí, dokud není stoprocentně spokojená. Většinou to rozhodně není o tom párkrát cvaknout a mít hotovo.

Miminka mají své vrtochy a když se jim nechce pózovat, moc s tím neuděláte. Jde o to počkat si na ten správný okamžik. „Klidně to může trvat několik hodin. Prostě kdo si počká, ten se dočká,“ vysvětluje paní Natálie.

Focením relaxuje, patří neodmyslitelně k jejímu životu. Bez svého fotoaparátu téměř nevychází. Není se tedy čemu divit, že když vyrazila s Dominikou na závod Formule 4, měla foťák s sebou.

A když se podíváte do fotogalerie, tak by se klidně mohla živit i jako fotografka závodů. Kdo ví, třeba ji jednou uvidíme i na závodech formule 1.

„Byla jsem na závodech poprvé a hrozně jsem se do toho zamilovala. Mám radost, že máme konečně mladého kluka, který má na to dostat se do F1,“ ukázala paní Natálie skvělé znalosti, když narážela na mladého českého reprezentanta Romana Staňka juniora. ■