Odpuštění od syna se už nikdy nedočká: Otec (✝67) Eminema zemřel na infarkt

Eminem Profimedia.cz

Není tajemstvím, že Eminem, vlastním jménem Marshall Bruce Mathers III., měl se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Ten opustil raperovu matku krátce poté, co se malý Marshall narodil a nikdy se od té doby nesetkali osobně.

Eminemův otec Marshall Bruce Mathers Jr., vpravo s Eminemem

V řadě písní jako My Name Is a Cleanin' Out My Closet raper často reflektoval svůj vztek vůči otci. Eminemova matka si Bruce vzala, když jí bylo pouhých 15 a jemu 22. Krátce na to se raper narodil, ale o dva roky později je otec opustil. Odstěhoval se a založil novou rodinu, měl další dvě děti.

V roce 2001 Bruce promluvil veřejně o tom, že se snažil svého prvorozeného kontaktovat, ale Eminemova matka mu v tom bránila.

„Zoufale se snažím se synem sejít, abych mu řekl, že ho miluji. Nechci jeho peníze. Chci s ním pouze mluvit. Chci, aby věděl, že jsem tu pro něj, jestli mě pustí zpátky do svého života,“ svěřil se tehdy Mirroru.

Eminem se v minulosti nechal slyšet, že se jako dítě snažil otci psát, ale dopisy se mu vždy vrátily, nemohly být doručeny. Také opakovaně uváděl, že svého otce nezná a nemá zájem ho poznat. Paradoxně díky odloučení s otcem se Eminem postaral o to, aby sám byl tím nejlepším otcem pro své dcery Hailie, Whitney a Alainu.

„Nerozumím tomu, kdyby se moje děti odstěhovaly na kraj světa a já neměl nic, stejně bych je našel, takže tohle asi nikdy nepochopím,“ svěřil se v jednom z rozhovorů. ■