Tonya Graves a Michal Bureš Video: Česká televize

„Proč jsem ve StarDance? Protože konečně volali! Trvalo to deset let, ale konečně k tomu došlo. Jak se říká, lepší později než nikdy. Slibuji, že i když nebudu výborná v tancování, tak budu zábavná,“ řekla se smíchem a my nemáme důvod jí nevěřit. Bezprostřední Tonya pobavila hned v úvodu seznámení, když poprvé uviděla svého tanečníka Michala Bureše a vykřikla: Jé, ty jseš hezkej!

Bureš už překvapivě má se StarDance zkušenost, ovšem ne ze samotné soutěže. V minulosti spolupracoval na přípravě znělek.

„Viděl jsem, jaká je tam dobrá atmosféra a jaká je u toho zábava. Věděl jsem, že mě to bude bavit. Jsem hrozně rád, že budu tancovat s Tonyou, protože díky ní to bude opravdu perfektní,“ míní tanečník, který je prý přísným učitelem. Tak jsme zvědaví, jak spolu sladí krok. ■