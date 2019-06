3 měsíce je maminkou a v bikinách má tělo snů: Nejkrásnější dívka planety 2012 ale chybičky vidí. Všimnete si jich?

Tereza Fajksová předvedla postavičku v bikinách. Takhle vypadá po porodu Foto: instagram T. Fajksové

Ona sama je ale jiného mínění a domnívá se, že její tělo rozhodně ještě dokonalé není. "Tak abyste věděly, holky. Nenechám Vás v tom! Tady mate realitu Instagramu. I když jsem už v minusu 1 kilčo (možná to bude těmi vypadanými vlasy), pupík mi stále zůstává. Ale hlavu si z toho nelámu, protože vím, že to vymakám. Holt budu muset zabrat ehm... do plavek," klade na sebe vysoké nároky Tereza.

Kromě padání vlasů si postěžovala ještě na další posttěhotenské potíže. A to na lineu negru a rozestup svalů. "Čárka nezmizne ani za nic a to nemluvím o diastázách. I přesto jsem na to tělo pyšná, protože “vyrobilo” Lilinku," uzavřela. ■