První foto Ewy Farne s manželem a synem: Tohle zpěvačka svému Martinovi napsala k desetiletému výročí

Ewa Farna s novorozeným synem Foto: instagram E.Farne

Nyní se fanouškům ozvala znovu, tentokrát s fotkou s oběma svými „kluky“.

Snímek, ke kterému přidala i jeden archivní, sdílela k příležitosti desetiletého výročí spolupráce s manželem Martinem. Zatímco starší fotka je z 26. června roku 2009, kdy se konal konkurz na její kapelu, druhá je aktuální.

„10 let spoluhráč, nejlepší kamarád. Je to pecka, všechno. Ach jo, to to letí. Happy anniversary, táto!“ vzkázala Ewa svému muži.

Fanoušci se na Farnou mohou těšit už na podzim, kdy bude koncertovat v rámci svého Málo se známe Tour 2019.

Ewa Farna sdílela snímky, které dělí 10 let (posuňte šipkou vpravo)