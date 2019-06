Šli byste s ní do postele? Populární scenáristka provokovala tričkem za necelých 15 tisíc

Lena Dunham Profimedia.cz

Příkladem budiž jak newyorská akce Met Gala, kde vypadala jako růžový bonbon, ovšem s fetišistickým označením, tak úterní londýnská party galerie Serpentine. Na té se, také nápisem na tričku, zase dotazovala, zda byste s ní šli do postele. V jakém poměru se nesly kladné a záporné odpovědi, není známo.

Kdo by stál o podobnou anketu a stejný kousek z dílny Christophera Kanea, zaplatí za něj necelých 15 tisíc korun.

Do londýnských Kensingtonských zahrad, kde slavná galerie stojí, to Lena nyní nemá zas až tak daleko. Z New Yorku totiž přesídlila právě do Velké Británie, kde připravuje novou show Industry, již popsala „jako když Vlk z Wall Street potká Melrose Place“. ■