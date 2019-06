Nadržené Prostřeno! Rozvedené mamině chybí sex, do pokrmů ostatním přidala afrodiziakum

Sexuchtivá Iva v pořadu Prostřeno! Video: archiv FTV Prima

V Prostřenu! se to tento týden pěkně zvrtlo. Tentokrát se televizní pořad změnil tak trochu v seznamku. Láska prochází žaludkem a potkají se samá opuštěná srdce.

A někteří soutěžící na to jdou pěkně zhurta! Své kulinářské dovednosti předvedla i po partnerovi toužící prodavačka Iva, která neponechala nic náhodě.

Rozvedená dvojnásobná mamina do předkrmu se šunkovou rolkou s úsměvem nakrájela afrodiziakální celer. Pozitivně naladěná Iva se nestydí, dokonce klidně přizná, že jí v životě chybí sex.

„Sex, milování, to mi chybí. Když se někdo s někým pomiluje, a napojí se úplně krásně na všechny, aspoň první tři až čtyři čakry, tak to nemá chybu,“ přiznala Iva, která se zajímá o astrologii a duchovno.

„Teď mám za sebou krásný ženský rituál na otevírání lůna, takže jsem úplně připravená na „první jarní brázdu“,“ šokovala kolegy u prostřeného stolu.

A co že to vlastně znamená? „Sedlák vzal selku, ohnul ji v brázdě a tím zasel novou energii, aby se mu dobře rodilo,“ zasvětila spolustolovníky do rituálů Iva. S tímhle aktivním přístupem sexuchtivá Iva určitě dlouho sama nezůstane... ■