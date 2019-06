Kočka byla už na škole: Takhle vypadala manželka Václava Kopty během studijních let

Václav Kopta je už od školních let šťastný po boku své manželky Simony Vrbické. Herminapress

Kamkoliv do společnosti přijdou, tvoří doslova ukázkový pár a stejně tak jim to spolu slušelo i během studijních let. Archivní momentkou se teď herec pochlubil na svém instagramovém účtu. „Tak tohle už je asi taky promlčené?!“ vtipkoval u svého příspěvku.

Nutno dodat, že Simona byla vždy půvabná dívka a svou křehkost si zachovala dodnes. Z retro fotky je také ještě víc patrné, jak moc jsou jim jejich dcery Jana a Františka, které už také vyrostly do krásy, podobné. ■