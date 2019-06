Rozesmátá Agáta Prachařová v plavkách: Takhle vystavuje vnady u bazénu

Agáta Prachařová Foto: Instagram A. Hanychové

A fanouškům teď ukázala, co dělá, když jdou děti přes den na kutě! Vezme si plavky a dopřává si opalovačku. Na snímku v sexy plavkách vystavila na odiv své vnady, což byla pro případné nápadníky doslova pastva pro oči.

Agáta zkrátka umí provokovat i jako dvojnásobná maminka. „Když děti spí,“ usmívala se Agáta. No, kdo by si to s ní aspoň na chvilku nevyměnil? ■