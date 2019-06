Lucii Borhyové roste doma nástupkyně. Moderátorka promluvila i o třetím dítěti

Lucie Borhyová Foto: instagram L.Borhyové

„Všichni říkají, že je to moje malá kopie. Že kdybych odešla z Televizních novin a ona by pak nastoupila, nikdo by to nepoznal,“ smála se Lucie v online pořadu na facebookovém profilu zmíněné zpravodajské relace.

Po Lucce ale Linda nezdědila jen vzhled. „Je pravda, že si bere mikrofon do ruky a „moderuje“, má docela bohatou slovní zásobu, i takhle malinká, a má to v sobě odmalička, tak uvidíme,“ nevylučuje, že dcera jednou půjde v jejích profesních šlépějích.

Ve svých dětech moderátorka zároveň pěstuje sportovní koníčky. Sport je ostatně nejčastější volnočasovou aktivitou, kterou Borhyová s Lindou a Lucasem, kterého má s Řekem Nikem, podniká.

Při povídání o dětech moderátorka jen září, na otázku, zda by si uměla představit ještě třetího potomka, proto odpověděla: „Děti miluji, v životě hrají tu nejdůležitější roli, alespoň tedy pro mě. Naplňují mě, jsou pro mě vším. Takže si umím představit mít ještě třetí dítě, ale uvidíme, co osud přinese. Já nikdy moc neplánuji dopředu, člověk neví, co se stane zítra, takže to nechávám být a uvidíme,“ řekla stálice televizní obrazovky. ■