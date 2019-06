O prázdninách děti skoro neuvidí: Jaký program svým 3 synům čerstvě vdaná Tatiana Dyková připravila?

Tatiana Dyková svěřila, co budou její synové dělat o prázdninách. Super.cz

O prázdninovém programu jsme si s herečkou povídali v ráji sladkostí, které sice brala hlavně dětem domů, ale sama se jich také nezříká. "Ne, že bych měla úchylku na sladké, ale odpoledne ke kafi po obídku si dám ráda čokoládu, a když je s oříškama, jsem úplně spokojená. Nehlídám se ani nevážím, na to snad ani nemám čas," překvapila.

Synům ovšem příděly sladkého hlídat musí, už kvůli tomu, aby nebyli hyperaktivní. "Sladké jim nezakazujeme, ale v osm večer už to neexistuje. Obzvlášť, když je hlídá babička, tak jim to zakazuju už radši ve čtyři, aby to s nimi chudák zvládla a neskákali jí po hlavě. Ale naše děti to nějak nepřehánějí a pořád dají přednost tomu jít ven nebo něco dělat, než jíst. Naopak je do jídla musíme nutit," upřesnila Táňa.

Protože má herečka skoro celé léto práci, postarala se už synům i o prázdninovou náplň. "Každý rok jezdí všichni tři na tábor, na stejný už roky. Pak budeme určitě na chalupě, pojedou k moři, ale to ne s námi, a budeme různě objíždět kamarády. Ale řekli jsme si, že společnou dovolenou mít sice budeme, ale nejvíc si to užijeme až v září, po derniéře Medy," uzavřela. ■