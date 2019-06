Hudebník, který zavařil britské královně, nechyběl na koncertě plném hvězd. Tentokrát se to obešlo bez maléru

Yoshiki Profimedia.cz

Toho doposud znali hlavně fanoušci kapely X Japan, což se před pár dny, kdy zaplnil stránky především britských médií a také sociální sítě, změnilo. „Proslavil“ jej incident s královnou Alžbětou II., které jeho šál vlétnul do obličeje, když kolem Yoshikiho procházela ve VIP části tribuny na póle. Zděšený byl nejen on, ale také lidé kolem, kteří si všimli vlající látky pod královniným nosem. Obešlo se to bez skandálu, královna to přešla.

Na doplňky si tento třiapadesátiletý Japonec potrpí, k módě obecně má blízko. Před pár lety dokonce představil vlastní řadu kimon, čímž se vrátil k rodinné tradici - jeho rodiče měli obchod právě s kimony. Předpoklad, že syn jej převezme, ale nevyšel, přednost dostala hudba. ■