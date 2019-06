Populární zpěvačka, která se neváhá při focení svléknout, promluvila o psychických potížích, znásilnění i potratu

Halsey Profimedia.cz

Zpěvačka Halsey (24), která se nikdy nebránila trochu odvážnějším snímkům , se objevila na obálce časopisu Rolling Stone a v rozhovoru byla jako otevřená kniha. Zpěvačce byla diagnostikována bipolární porucha poté, co se jako náctiletá předávkovala prášky na bolest a nějaký čas strávila v léčebně.

Předávkování předcházela dvě znásilnění, poprvé se jí to stalo, když byla teprve na základní škole. Později, když nechala školy, se odstěhovala do New Yorku, kde žila na ulici s drogově závislými.

V té době stále šla za svým snem stát se zpěvačkou. Ten se jí nakonec splnil, ale ani tehdy nenašla tak úplně štěstí. Sláva a tvrdá práce si vybraly svou daň a Halsey prodělala samovolný potrat. Tehdy jí také diagnostikovali endometriózu a velmi se strachovala, že nebude moct mít děti. Dokonce zvažovala, že si i ve svém mladém věku nechá zmrazit vajíčka.

To naštěstí nemusela, neboť jí doktoři sdělili, že děti v budoucnu mít může. „Když jsem to slyšela, nemohla jsem tomu uvěřit. Plakala jsem štěstím,“ svěřila se.

Psychické problémy ji ovšem neopouští. „Vím, že brzy budu zase v depresi. Nesnáším nad tím takhle smýšlet, ale vím, že se prostě zase probudím a budu vědět, že už je to tady,“ doplnila s tím, že se raději úplně vyhýbá drogám i alkoholu a soustředí se víc na práci. Je totiž velkou hvězdou a dle vlastních slov na tyhle věci už zkrátka nemá čas.