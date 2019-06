„Je mi 40, nejsem mrtvá,“ napsala známá herečka ke své fotce v bikinách

Busy Philipps Profimedia.cz

Herečka se objevila v mnoha seriálech včetně Dawsonova světa, kde hrála spolubydlící Katie Holmes (40). V tomto úspěšném teenagerovském seriálu se také seznámila se svou nejlepší kamarádkou Michelle Williams, jejichž přátelství trvá doteď.

Busy k fotce v bikinách přidala krátký popisek: „Je jí 40, není mrtvá.“ O tom, jaké to pro ni bylo dosáhnout čtyřicítky, se rozepsala u dalšího příspěvku: „Přemýšlela jsem to tom, jaké to bude dosáhnout čtyřicítky. Je to divné, protože cítím někdy na 19 a jindy na 27. Jak je možné, že mi je 40? Každopádně jsem se rozhodla, že si ke kulatinám dopřeju svatbu sama pro sebe na mém nejoblíbenějším místě v Cabo. Byl to rozhodně nejlepší večer mého života a já děkuji svým přátelům a rodině, že se mnou tento nádherný víkend strávili.“

Fotka z vlastní "svatby", kterou si dala k čtyřicátinám:

Herečka je už 12 let vdaná za scenáristu Marca Silversteina, se kterým má dvě dcery. Naposledy se objevila ve filmu Jsem Božská vedle Amy Schumer (38). ■