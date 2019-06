Takhle ji na obrazovce jen tak neuvidíte: Sandra Parmová se pochlubila postavičkou v plavkách!

Sandra Parmová si užívá relax Foto: Super.cz/Instagram S. Parmové

Přestože je nejradši za moderátorským pultíkem nebo s mikrofonem v ruce, mohla by uvažovat i o jiné profesi. Sandra Parmová (33) má totiž nejen krásnou tvář, ale i super dlouhé nohy a štíhlé křivky, díky kterým by i některé profesionální modelky mohla strčit do kapsy.