Ivan Vyskočil musel jít pod skalpel: Prozradil, co mu už delší dobu způsobovala obrovská muka

Ivan Vyskočil musel jít na operaci. Herminapress

„Užil jsem si takové menší martyrium. Když mě před pár lety pan profesor Váchal zrentgenoval, mrknul na snímek a řekl, že kyčle jsou špatné a která mě bolí víc, tou začneme. A bylo rozhodnuto. Nejprve šla na řadu levá a teď jsem po operaci pravé,“ svěřil se Vyskočil.

Po operaci se ale rychle zotavuje, a to i díky rehabilitačním cvičením, které rozhodně nezanedbává, co nevidět tak naskočí zpátky do pracovního procesu. „Chodím sice o berlích, ale už docela dobře, chystám se do lázní a počítám, že už tento týden vyrazím i do ulice. Do té s malým u chodím běžně, teď naskočím zase do té s velkým, tedy do seriálu,“ těší se herec na brzké natáčení nových dílů seriálu Ulice, kde se občas objevuje coby tatínek Veroniky Maléřové.

O svém trápení promluvil při návštěvě jeho domku za Prahou, kde žije se svou dlouholetou partnerkou Romanou a fenkou Bibianou. Názorně také předvedl, které cviky po operaci praktikuje každý den.

Největší oporou mu je teď právě jeho přítelkyně Romana. „Mít tak skvělé zázemí je další trumf proti neduhům. Byly chvíle, kdy mi, ještě před první operací bylo hodně ouvej a Romana mi musela pomáhat třeba zdolat i jeden nebo dva schody. Teď už se cítím líp. Berle sice ještě nějakou dobu budou mým nepostradatelným doplňkem, ovšem těším se, až jim dám vale,“ dodal herec. ■