Zlomená ruka a pohmožděniny: Hvězda Ordinace v růžové zahradě se zranila na kole! Přeletěla několik metrů přes řidítka

Genny Ciatti Super.cz

"Šikanu jsem si na střední škole prožila. Vím, že nejdůležitější je o tom mluvit, což jsem já tenkrát bohužel nedělala, říkala jsem si, že to holky ve třídě třeba přejde. Bohužel to bylo horší a horší a stupňovalo se to. Pak se to přes kamarádku dozvěděli rodiče a začalo se to řešit. Řešilo se to přes policii, psychology. Kdyby měl někdo problém, řešte to, nebojte se. Proto jsem ráda podpořila akci Neboj se říct," vysvětluje.

"Jsem napůl Italka, bydlela jsem na malém městě, byla jsem po operaci páteře, hodně jsem jezdila po doktorech, když jsem nevydržela sedět ve škole, zavolala jsem našim a jela jsem domů. Pak jsem ve druháku začala zkoušet muzikál v Praze. Měla jsem individuál, což taky asi nepomohlo. Takhle si tu šikanu vysvětluju," upřesnila.

Genny se objevila na akci se zlomenou rukou. "Proletěla jsem se přes řidítka, myslela jsem si, že to je naražený. Po deseti dnech jsem šla na kontrolu se zádama a ukázalo se, že mám zlomenou ruku. Mám kvůli natáčení Ordinace v růžové zahradě místo sádry dlahu, je to trošku příjemnější v těch momentálních vedrech," dodala. ■