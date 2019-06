Tři generace: Moderátorka Eva Decastelo se pochlubila nejen svou dcerou, ale i maminkou

Eva Decastelo s maminkou a dcerou Zuzankou Super.cz

Menší dámské odpoledne si udělala se svou dcerou a maminkou Eva Decastelo. Moderátorka vyrazila na oslavu luxusního kosmetického salonu a dvě nejdůležitější „ženské“ ve svém životě nemohla nechat doma. Jak ale přiznala, nebylo to poprvé, co si takhle vyrazily pouze ve třech.

„Zuzance už je osm a ráda už se zapojuje do holčičích věcí a strašně ji to baví. A díky tomu, že moje maminka je pro změnu zase ještě docela mladá babička, můžeme takhle velmi často vyrážet a je to hrozně příjemný,“ svěřila Eva, v jejíchž šlépějích Zuzanka jako mladší šla. Se starším bratrem Michálkem se ale začali kamer stranit.

„Děti to hraní přešlo, hrály, když byly menší, protože jsou po mně poměrně fotogenické, takže vypadají dobře na kameru, ale teď už je to moc nebaví a nebaví je chodit na castingy a já je nenutím. Poslední rok nic netočily, oni hlavně sportují a chodíme plavat,“ prozradila Decastelo s tím, že už mají i plány na letní dovolenou, na kterou se nemohou dočkat.

„My to máme velmi jednoduché, můj manžel miluje Krétu a miluje tam jedno městečko, takže my už devět let pravidelně se na prvních čtrnáct dní v červenci stěhujeme na Krétu a maminka se se psem stěhuje do našeho baráku,“ řekla se smíchem moderátorka, která má s rodinou každé léto v Řecku druhý domov.

„Manžel se kvůli tomu, jak moc tu Krétu a Řecko miluje, začal učit řecky, takže on se tam domluví a máme tam už poměrně dost přátel a víme úplně přesně, kam jít na večeři nebo kam jít na zmrzlinu, kam jít plavat, a je to hrozně fajn,“ dodala Eva. ■