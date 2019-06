Loni vyhrála prestižní modelingovou soutěž a milión korun! Tahle šestnáctiletá brunetka boduje ve světě

Anna Brodecká Super.cz

"Změnilo se úplně všechno a jsem za to neskutečně ráda. Odcestovala jsem do Milána, Paříže a Korey. Za necelý rok jsem toho stihla hodně. Postupně se do toho dostávám, poznávám nové klienty," řekla Super.cz Anička.

"Pracovala jsem pro velkou kosmetickou značku, v Paříži jsem fotila pro jednu z nejznámějších sportovních značek. To považuji zatím za největší úspěchy," prozrazuje kráska, která studuje na střední škole teprve v prvním ročníku. "Hodně se snažím, doháním, chyběla jsem hodně, ale všichni mi vychází vstříc, zvládám to," upřesňuje.

Anička v modelingové soutěži vyhrála kontrakt na milión korun. Co s ním udělala? "Nevyhrála jsem milión, ale kontrakt na milión. Ještě ho úplně nemám. To bude ještě trvat, ale pomalu to naskakuje. Zatím si to šetřím," dodala. ■