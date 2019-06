Kim Kardashian vystavila pověstné křivky v plavkách: Takhle řádila s dětmi na exotické dovolené

Kim Kardashian Profimedia.cz

S dětmi si Kim užívala vodní hrátky. Syna Sainta (3) vzala na skútr, zatímco nejstarší North (6) pak na paddle board. Mladší děti Chicago (1) a Psalm (1 měsíc) vidět nebyly, ostatně na řádění ve vodě jsou zatím dost malé. Nejspíš byly na hotelu s tatínkem Kanyem Westem.

Rodinné dovolené jsou typické pro klan Kardashian-Jenner. Jak tráví dovolené, vždy pečlivě dokumentují v reality show Keeping Up With The Kardashians. Většinou se vydávají do exotických destinací. Pro čtyřnásobnou maminku Kim, která se navíc věnuje podnikání a studiu práv, jsou takové chvilky nyní vzácné. ■