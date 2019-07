Na výchovu čtyřletého syna zůstala vnadná internetová hvězdička sama: Jak to zvládá?

Aneta Chovanová vychovává syna sama. Super.cz

Influencerka začala krátce po porodu pracovat, a tak jí s péčí o miminko pomáhá maminka a kamarádky. Pro mnohé z nich se stala vzorem a inspiruje je k pořízení vlastních dětí. „Bezdětné kamarádky malého milují a staly se z nich chůvy,” pochvalovala si Aneta.

A jak zvládá roli svobodné maminky?

„Někdo v tom vidí nevýhodu, někdo výhodu. Zvládne to každá žena. Já to neřeším, protože nic jiného neznám. Nemám srovnání, na rozdíl od žen, které měly partnera rok, nebo dva, a najednou nebyl v domácnosti. Nedá se říct, že bych to nějak těžce zvládala, jde to samo,” mávla rukou Aneta Chovanová. ■