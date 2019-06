Na tohle macaté tělo je pětinásobná mamina z dívčí kapely pyšná: Svléká se a připadá si sexy

Kerry Katona Profimedia.cz

Některé snímky pětinásobné maminy pro ni nevyznívaly moc lichotivě, neboť přibrala a kila navíc neměla vůbec potřebu maskovat. Natož řešit svou nahotu.

Není divu, že si o sobě přečetla spousty nehezkých článků. To ale ženštinu, která se ráda předvádí, vůbec nevyvedlo z míry.

Katona ráda provokuje.

„Viděla jsem nějaké své fotky v článcích. Ano, přibrala jsem, ale jsem šťastná. Jsem pyšná na své tělo. Možná nevypadám sexy, ale cítím se tak. Sama se cítím nejlépe za poslední roky, a to je jediné, na čem mi záleží,“ nechala se slyšet s tím, že ji nezajímá, co si o ní ostatní myslí. Zpěvačka má zkrátka svou hlavu. A co si myslíte vy? Jak se vám Kerry Katona líbí? ■