V Ordinaci mu přichystali drsnou smrt. Mladý herec věří, že přijdou další nabídky

Herec Libor Stach končí v nováckém seriálu. Video: TV Nova

Scenáristé jako by se řídili pravidlem, že každou sezonu musejí nechat zemřít jednu z postav. Od roku 2007, kdy odešla Daniela Šinkorová coby Gita Petrová, to poctivě dodržují.

Nejde přitom jen o malé role, ale i ty zásadní. Viz Šinkorová, dále Ladislav Potměšil v roli doktora Čížka (2008), Jan Šťastný coby primář Frynta (2012), Markéta Častvaj Plánková jako Magda Mázlová (2013) nebo loni Klára Cibulková, která hrála doktorku Hanákovou. A letos zůstal černý Petr Stachovi.

Herec to bere sportovně a těší se na další nabídky. „Byly to tři roky života, je mi trochu smutno, zároveň ale vím, že je to správně, byla pro to vhodná chvíle. Nedívám se moc dozadu, čekají mě hezké věci v divadle a věřím, že třeba přijdou i televizní. Nastupuju do divadla J. K. Tyla v Plzni, kde hraje i Martin Stránský. Těším se tam,“ řekl Stach, který se divákům naposledy představí v úterý večer. ■