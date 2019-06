Známe dalšího účastníka StarDance: Takovou internetovou hvězdu soutěž nepamatuje

Ve StarDance si zatančí youtuber a moderátor Kovy. Video: Česká televize

Do soutěže jde proto, že je „jiná než cokoli ostatního v televizi“. „Líbí se mi, že není podbízivá a tanec je to hlavní, o co v ní jde. Největší radost bude mít jednoznačně moje maminka. Ta bouchne šampáňo a upeče mi třeba buchtu,“ smál se mladý sympaťák, zastupující profesní kategorii, se kterou se diváci show zatím nesetkali.

Pro zajímavost: jedním z nejvýraznějších účastníků loňské britské verze byl právě youtuber, Joe Sugg. Ten mimochodem jako mnoho dalších navázal vztah se svou tanečnicí. To v případě Kovyho nehrozí, youtuber se v roce 2017 otevřeně přiznal k homosexuální orientaci.

Kovář patří k nejúspěšnějším českým influencerům, na youtubovém kanále, který plní tematickými videi, v poslední době hojně komentuje např. politickou scénu, cestovními vlogy, skeči atd., má přes 767 tisíc odběratelů, na Instagramu jej sleduje necelých 600 tisíc fanoušků. Působí také na Televizi Seznam, kde komentuje aktuální dění ve společnosti a politice.

Jeho lektorkou a partnerkou bude Veronika Lišková, další z řady nováčků. „Pro mě je to splněný sen,“ říká blondýnka, která vzešla z asi padesátky účastníků konkurzu. ■