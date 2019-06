Producent František Janeček se neloučí s Fantomem opery navždy: Do nového muzikálu Čarodějka ale investuje milióny!

František Janeček zaplatí za nový muzikál milióny. Super.cz

"Nikdy neříkej nikdy. To je svatá zásada. Fantom opery je natolik nosné a krásné dílo, že nemohu vyloučit, že se k němu ještě někdy vrátíme. Ale teď ho musíme nechat odpočinout, protože jsme malá země, a i když je naše návštěvnost na Českou republiku je jednoznačně velký úspěch, musíme si dát pauzu. To, že Fantomovi lidé přišli na chuť, přičítám tomu, že začali dělat zásadní rozdíl mezi velkým dílem a malým dílem. To tedy říkám hodně šetrně," svěřil Janeček.

Velkým dílem je i Čarodějka, která na jevišti GoJa Music Hall Fantoma opery vystřídá. "Vybírám pouze velká díla, aby Češi měli možnost seznámit se skutečnými skvosty muzikálového oboru. A Čarodějka, neboli Wicked, mezi velká díla patří," míní Janeček, v jehož divadle už se už pilně zkouší a dekorace Fantoma mění za ty pro Čarodějku.

Scéna bude opět velkolepá a producent pro přípravy musí sáhnout hodně hluboko do kapsy. "Stojí to samozřejmě hodně. Jde to do miliónů. Samozřejmě k tomu jsou ještě kostýmy, kterých je cca čtyři sta. Za desetitisíce to vyrobit neumíme, takže investice je masivní. Na druhé straně ten vjem pro diváka je o to silnější," uzavřel Janeček. ■